Genshin Impact: data della versione italiana confermata, al via la campagna di pre-registrazione

Tramite una campagna di pre-registrazione, Hoyoverse ha confermato in via ufficiale che la versione italiana di Genshin Impact sarà disponibile su PS5, PS4, PC, iOS e Android a partire dal 7 dicembre 2022 con la pubblicazione della versione 3.3.

La campagna di pre-registrazione lanciata da Hoyoverse per il pubblico italiano è disponibile a questo indirizzo fino al 7 dicembre 2022. Permette di ricevere gli aggiornamenti più recenti via mail e, condividendo la pagina della campagna sui social media, di partecipare anche a un concorso, i cui vincitori verranno contattati il 15 dicembre.

In palio ci sono Mora e Primogemme, risorse molto utili in Genshin Impact, ma anche premi più invitanti, come PS5 e iPhone 14 Pro 256 GB. Ecco l'elenco completo:

iPhone 14 Pro 256GB

PS5 x2

Nintendo Switch x5

Mouse da gaming Razer Basilisk V3 x20

100 Primogemme x100

20.000 Mora x2.500

Genshin Impact, un artwork ufficiale della versione 3.2

Oltre alla campagna di pre-registrazione, i nuovi giocatori del Bel Paese possono prepararsi già da ora all'arrivo della versione italiana di Genshin Impact scaricando e installando il gioco in lingua inglese, per poi attendere l'uscita dell'Update 3.3, fissata per l'appunto al 7 dicembre 2022. L'aggiornamento inoltre vedrà il debutto dei nuovi personaggi giocabili Faruzan e The Wandered, l'introduzione del gioco di carte collezionabili di Genshin Impact, nonché missioni ed eventi.