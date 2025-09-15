Su Steam sono disponibili i saldi di Electronic Arts, con sconti su Split Fiction, Star Wars Jedi e Mass Effect

Su Steam, i publisher propongono periodicamente saldi tematici con sconti invitanti sui propri titoli. Questa volta è il turno del "September Showcase" di Electronic Arts, che mette in offerta una selezione ricchissima di giochi di punta, da Split Fiction alla raccolta Mass Effect: Legendary Edition. Ecco alcune delle promozioni più interessanti.
Partendo proprio dal nuovo titolo cooperativo di Hazelight Studios, Split Fiction ha ricevuto il suo primo sconto sullo store di Valve. Viene proposto a 44,99 euro, con un piccolo risparmio del 10%. Rimanendo in tema, se dovete ancora giocare a It Takes Two ora potete approfittare del fatto che viene proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%.
Tanti titoli sotto i 10 euro
Star Wars Jedi: Survivor al momento è disponibile a 12,59 euro, con uno sconto dell'80%. Stessa percentuale di sconto anche per Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition, proposto al prezzo di 7,99 euro.
Proseguendo, Mass Effect: Legendary Edition, la raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga, è disponibile a 5,99 euro, con un generoso sconto del 90%. Restando sotto la soglia dei 10 euro, segnaliamo anche Titanfall 2 a 4,49 euro (-85%), Need For Speed Unbound a 8,39 euro (-88%), Wild Hearts a 6,99 euro (-90%), Unravel 2 a 4,99 euro (-75%) e Immortals of Aveum a 5,99 euro (-90%).
Le offerte di Electronic Arts saranno attive fino al 25 settembre. Trovate l'elenco completo dei giochi in sconto su Steam a questo indirizzo.