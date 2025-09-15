Un boss di Hollow Knight: Silksong è l'omaggio a un fan scomparso

Hollow Knight: Silksong ha reso omaggio a un fan scomparso nel 2019 a causa di un tumore: nel gioco è presente un boss, Seth, con lo stesso nome del giovane appassionato, che sei anni fa ha avuto modo di incontrare gli sviluppatori di Team Cherry.

In quell'occasione i componenti dello studio hanno dato al ragazzo la possibilità di creare un personaggio di Silksong, dotandolo di una lore particolare. Gli hanno inoltre promesso che avrebbe ricevuto un codice per scaricare il nuovo episodio non appena fosse stato pubblicato.

Purtroppo Seth è venuto a mancare poco dopo e non ha dunque potuto affrontare il boss realizzato in suo onore, che tuttavia è lì a ricordarlo insieme a una menzione speciale nei titoli di coda del gioco.

Collocato nello scenario di Eastern Greymoor, Seth è un combattente poderoso, munito di uno scudo che può tirare contro i suoi avversari e di una lancia che gli consente di effettuare devastanti attacchi caricati.