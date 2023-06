Steam Summer Sale 2023 in arrivo: date degli sconti di Valve riconfermate da SteamDB

SteamDB ha condiviso tramite Twitter un'immagine legata ai nuovi saldi di Steam in arrivo. Parliamo dei Steam Summer Sale che inizieranno il 29 giugno e dureranno fino al 13 luglio. Queste date erano già note, ma questa immagine proveniente dalla piattaforma di Valve le riconferma a una settimana dall'inizio dell'evento.

Steam Summer Sale, al pari di ogni altro periodo degli sconti di Steam, permetterà di acquistare a prezzo ridotto vari giochi. Di norma gli sconti sono molto ampi, con tanti titoli in promozione. Dovremo ovviamente attendere l'inizio o altri leak per vedere cosa sarà effettivamente a disposizione e quanto grandi saranno gli sconti.

Come sempre, vi suggeriamo di mettere nella Lista dei desideri i videogiochi che vorreste acquistare, così da poter vedere in modo molto rapido se vengono messi in offerta oppure se dovrete attendere ancora. Una volta disponibili ovviamente vi condivideremo il link in una notizia dedicata e segnaleremo alcuni degli sconti più interessanti.

Diteci, vi è qualcosa che vorreste assolutamente acquistare, oppure a questo giro siete già pieni di videogiochi in lista da completare?

Nel frattempo, vi segnaliamo le Offerte di Metà Anno del PlayStation Store.