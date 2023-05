Steam: tutto il catalogo di Team17 è in saldo, con sconti anche su titoli recenti come Dredge

Team17 ha lanciato una tornata di saldi su Steam, saldi che saranno attivi fino al 22 maggio 2023, con sconti e offerte su tutti i giochi del suo catalogo, compresi gli evidenziati Dredge e Hell Let Loose, il primo, in versione Digital Deluxe, acquistabile per 32,81€ invece di 38,16 (-16%), il secondo per 26,79€ invece di 39,99€ (-33%).

Pagina dei saldi di Team17 su Steam

Naturalmente le offerte sono molte altre, in alcuni casi ben più spinte. Ad esempio Overcooked! All You Can Eat può essere acquistato per 15,99€ invece di 39,99€ (-60%), il metroidvania Blasphemous per 6,24€ invece di 24,99€, il soulslike Thymesia per 18,74€ invece di 24,99€, il classico Worms W.M.D. per 5,99€ invece di 29,99€ e il gioco di ruolo d'azione italiano Batora: Lost Haven per 14,99€ invece di 24,99€ (-40%), tanto per citarne alcuni.

Scorrendo la pagina dei saldi si trovano anche delle sezioni speciali, come i bundle dei giochi perfetti per Steam Deck, ossia delle mini raccolte di titoli che potete giocare senza mal di testa sull'hardware portatile di Valve. Insomma, c'è davvero molto tra cui scegliere. Fatevi un giro perché non ve ne pentirete.