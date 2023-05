Baldur's Gate 1 e 2: Enhanced Edition: svelati i vincitori del contest per aver i ritratti in gioco

Lo studio di sviluppo Beamdog ha svelato i nomi dei due vincitori del concorso di Baldur's Gate 1 e 2: Enhanced Edition che ha come premio l'aggiunta di un proprio ritratto nei giochi. Si tratta di Ashley Rich e Andrew Lim, che possiamo vedere nell'immagine sottostante.

Ecco i due vincitori del concorso di Baldur's Gate 1 e 2: Enhanced Edition

Entrambi i ritratti saranno ridisegnati da Mike Sass, l'autore dei ritratti dei personaggi di entrambi i giochi.

I due vincitori hanno anche descritto i loro personaggi. Quello di Ashley Rich si chiama Feldy (Feldspar) è una rogue umana della gilda dei mercanti che si occupa di gioielli: quello di Andrew Lim è un barbaro umano della tribù Uthgardt Bear, che combatte per proteggere la sua gente.

Mike Sass, che come detto si occuperà di trasformare i ritratti dei due per inserirli nel gioco, ha inviato una lettera di congratulazioni a entrambi, dichiarandosi felice di vedere un ritorno di fiamma verso Dungeons & Dragons, tra nuovi giochi e film: "Siamo felici che si sia formata una comunità leale intorno ai giochi di Baldur's Gate e che stiamo collaborando per tenere in vita la serie."

Sass ha poi svelato che per il concorso, il cui annuncio risale ormai a diversi mesi fa, sono stati inviati centinaia di ritratti. I vincitori sono stati scelti da lui e dagli sviluppatori di Beamdog per la loro unicità e per come sono riusciti a sorprendere un po' tutti.