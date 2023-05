Offerte Amazon: Smart TV OLED 4K a 120 Hz con HDMI 2.1 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un LG OLED55B26LA, una smart TV 4K OLED da 55 pollici. Lo sconto segnalato è di 169.01€, ovvero del 16%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 1.049€. Il prezzo indicato nel box è per una versione venduta e spedita da Service Company. Se preferite venduta e spedita da Amazon, il prezzo sale a 896€.

La smart TV LG OLED55B26LA propone uno schermo 4K OLED a 120 Hz e misura 4.7P x 122.8l x 70.8H cm. Monta un processore α7 GEN con AI che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. Supporta anche Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Inoltre, ha due porte HDMI 2.1 per giocare in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision. Il telecomando ha il puntatore.