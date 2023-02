Street Fighter: Duel, annunciata la data di uscita su iOS e Android

Street Fighter: Duel, l'ultimo mobile game dedicato alla serie Capcom, ha finalmente una data di uscita ufficiale su iOS e Android: il gioco sarà disponibile nel tradizionale formato free-to-play a partire dal 28 febbraio.

A qualche giorno dal trailer per l'apertura delle pre-registrazioni, Street Fighter: Duel si prepara dunque al lancio, che avverrà nel giro di pochi giorni e ci consentirà di provare questa inedita esperienza mobile, che come detto non sarà un picchiaduro a incontri.

L'impianto confezionato per l'occasione si pone infatti come quello di un RPG mobile, con gli inevitabili potenziamenti, un ampio roster di personaggi sbloccabili (ce ne saranno ben quaranta) e un set di microtransazioni che, si spera, non andranno a incidere troppo sulla godibilità del gioco.

Prodotto da Crunchyroll Games, Street Fighter: Duel offrirà non solo una campagna single player ma anche una modalità multiplayer competitiva tutta da scoprire.