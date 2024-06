Suicide Squad: Kill the Justice League, primi segni di resa: non ci saranno più aggiornamenti settimanali

Considerate che dopo il lancio dell'episodio 2, il picco massimo di giocatori su Steam è stato di soli 599 , come rivelato da SteamDB. Solo il lancio del personaggio di Joker gli ha fatto raggiungere i 3.000 giocatori contemporanei, sempre molto pochi, considerando che si tratta del 20% del picco di lancio, già di suo non eccezionale.

Suicide Squad: Kill the Justice League sta mostrando i primi segni di cedimento . Dopo il lancio dell'Episodio 2, Rocksteady ha annunciato la cessazione degli aggiornamenti settimanali . Purtroppo i numeri non sono cresciuti nonostante l'arrivo di nuovi contenuti, quindi immaginiamo che si vada verso la dismissione del gioco,, a meno che non ci sia un ribaltamento improvviso della situazione.

"Adesso che avete a disposizione entrambi gli episodi della Stagione 1, i nostri aggiornamenti da parte degli sviluppatori non saranno più settimanali, ma verranno rilasciati solo quando avremo grandi novità da condividere sui contenuti futuri." Ha spiegato Rocksteady in un post sul blog ufficiale del gioco, che poi ha continuato. "Speriamo che questo renda l'uscita di ogni nuovo aggiornamento un evento entusiasmante, tenendovi al contempo informati su tutto ciò che accade nel gioco!"

Quindi gli sviluppatori non informeranno più settimanalmente i giocatori sulle novità in arrivo, probabilmente per via della riduzione dei contenuti pubblicati nei prossimi mesi. Specifichiamo che si tratta di una nostra ipotesi e che non c'è ancora niente di ufficiale in merito.

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato un insuccesso, come spiegato anche da Warner Bros. Games. Il gioco non è riuscito a raggiungere gli obiettivi di vendita e rischia davvero grosso a questo punto, come rischia anche il team di sviluppo Rocksteady, in cui si temono licenziamenti.