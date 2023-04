Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars classificato a Taiwan

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars è stato classificato a Taiwan per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. L'esistenza del prodotto era già stata annunciata, ma a questo punto è facile attendersi a breve l'annuncio della data d'uscita ufficiale.

Naturalmente non è scontato che sia così, ma le probabilità in questi casi sono decisamente buone. I Suikoden sono due giochi di ruolo alla giapponese di Konami che saranno rimasterizzati in alta definizione.

La storia di Suikoden I

Un eroe celebrato si trasforma in un violento tiranno, e un impero va incontro al declino. L'Esercito di Liberazione decide di ribellarsi a un dominio opprimente. Una per una, le 108 Stelle del Destino si uniscono per cambiare il corso della storia.

La storia di Suikoden II

Il nostro eroe e il suo amico Jowy sono membri della Brigata Giovanile Unicorno, che si è vista coinvolta in una lunga disputa di confine tra il regno di Highland e le città-stato di Jowstown. Pochi mesi prima era stato siglato un trattato di pace tra le due forze, entrambe interessate a porre fine ai combattimenti. Tuttavia, sotto questa tregua covano le braci di una nuova guerra...

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars offrirà tutte le immagini di sfondo rimasterizzate in alta definizione, l'aggiornamento di tutti gli effetti speciali fuori e dentro il campo di battaglia e l'aggiunta di nuovi effetti sonori ambientali per aumentare il coinvolgimento.

Inoltre è stata aggiunta la funzione di salvataggio automatico, quella di avanzamento rapido in battaglia e il registro delle conversazioni, per poterle rileggere nel caso si sia perso qualcosa.