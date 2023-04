Atomic Heart, aggiornamento 1.5.0.0 disponibile, ecco cosa aggiunge

Mundfish ha pubblicato l'aggiornamento 1.5.0.0 dello sparatutto in prima persona Atomic Heart, che aggiunge una caratteristica molto attesa, quantomeno in Giappone: il doppiaggio nella lingua di Akira Kurosawa.

Il post con l'annuncio ha svelato anche i nomi dei doppiatori e delle doppiatrici del gioco, indicandone alcuni dei precedenti ruoli:

Akio Otsuka (Solid, Naked, Solidus e Venom Snake in Metal Gear, Xehanort in Kingdom Hearts, Batou in Ghost in the Shell, Blackbeard in One Piece e altri ancora) darà la voce a Dmitry Sergeyevich Sechenov.

Tomokazu Sugita (Gintoki Sakata in Gintama, Gyoumei Himejima in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Joseph Joestar in JoJo's Bizarre Adventure, Yusuke Kitagawa in Persona 5 e altri ancora) darà la voce a Michael Stockhausen.

Yuki Kaji (Eren Yeager in Attack On Titan, Koichi Hirose in JoJo's Bizarre Adventure, Sabito in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Lyon Vastia in Fairy Tail e altri ancora) darà la voce a Viktor Petrov.

Ami Koshimizu (Ryuko Matoi in Kill la Kill, Kallen Stadtfeld in Code Geass; Yukiko Amagi in Persona4, Beidou (Hokuto in giapponese) in Genshin Impact (Dub giapponesi) e altri ancora) darà la voce a Larisa Filatova.

Oltre al doppiaggio giapponese, l'aggiornamento 1.5.0.0 di Atomic Heart sistema alcuni bug e glitch residui. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Atomic Heart.