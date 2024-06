Sulla scia dello sconvolgente successo di Banana ecco Cats: un altro clicker alla conquista di Steam

Mentre Banana continua il suo successo strepitoso, cominciano ad emergere gli immancabili emuli, con nuovi clicker che si affacciano sul mercato in questi giorni per tentare di sfruttare la scia del fenomenale titolo in questione, come vediamo con questo nuovo Cats.

Anche Cats è un gioco in cui, sostanzialmente, si deve solo cliccare a ripetizione su una figura per far incrementare il contatore, ma in questo caso abbiamo a che fare con dei gatti di varia foggia e caratterizzazione, come elemento incredibilmente innovativo.

Il vero motivo che spinge i giocatori a passare del tempo su questi titoli, tuttavia, pare sia piuttosto la possibilità di collezionare oggetti su Steam che possono essere rivenduti, cosa che evidentemente innesca una sorta di meccanismo compulsivo sulla psiche dei giocatori.