Summer Game Fest torna nel 2021? Nuovo logo per l'evento che ha sostituito l'E3

Summer Game Fest 2021 non è ancora stato annunciato ma è possibile che l'evento sia destinato a tornare anche per quest'anno, con un nuovo logo che è stato svelato proprio in queste ore dall'account ufficiale dell'iniziativa organizzata da Geoff Keighley.

Con la cancellazione dell'E3 2020 a causa della pandemia da Covid-19, l'estate è stata occupata da altri eventi che sono stati in gran parte raccolti dalla Summer Game Fest, che in un certo senso si è proposta come evento sostitutivo dell'E3, sdoganando definitivamente un nuovo modo di presentare e annunciare le novità videoludiche in streaming.

Considerando che la situazione sanitaria globale è ancora lontana dalla normalità, è probabile che anche per quest'anno si presenti una situazione simile: mentre l'E3 2021 è stato già annunciato e dovrebbe tenersi dal 15 al 17 giugno, con una forma rinnovata, non sappiamo se sia comunque previsto nel caso in cui la pandemia dovesse proseguire con conseguente distanziamento sociale.

Al contrario, la Summer Game Fest potrebbe riproporsi con la stessa formula che ha avuto successo l'estate scorsa, ovvero una serie di appuntamenti in streaming staccati l'uno dall'altro, con organizzatori diversi ma tutti coordinati all'interno dell'iniziativa condotta da Geoff Keighley. Per questo motivo, ci aspettiamo una Summer Game Fest 2021 e il cambiamento di colore del logo segnalato dal tweet riportato qui sotto è probabile che non sia solo un caso.