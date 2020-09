Super Mario 3D All-Stars: un video fa la panoramica sui tre giochi inclusi

Nintendo ha pubblicato un nuovo video dell'attesissimo Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch, per fare una panoramica dei tre giochi inclusi nella raccolta: Super Mario 64; Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Super Mario 64 uscì nel 1996 su Nintendo 64 ed è considerato uno dei più importanti platform 3D di sempre, per essere riuscito a consolidare il genere più di molti altri suoi concorrenti. Nonostante la grafica datata è giocabilissimo ancora oggi. Super Mario Sunshine è il Mario del Nintendo Gamecube risalente al 2002. È uno dei capitoli più controversi dell'intera saga per via di alcune scelte di design che non sono piaciute proprio a tutti. Super Mario Galaxy, infine, risale al 2007. Viene considerato come uno dei titoli migliori di Nintendo Wii (se non il migliore in assoluto), nonché dell'intera storia dei videogiochi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la data d'uscita di Super Mario 3D All-Stars è stata fissata al 18 settembre 2020. Sbrigatevi a comprarlo, perché avete tempo solo fino al 31 marzo 2021 per farlo.