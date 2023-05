Super Mario Bros. Il film è il terzo film animato di sempre per incassi

Con i risultati fatti finora al botteghino, Super Mario Bros. Il film risulta essere il terzo film animato di sempre per ricavi globali. Stando all'ultimo resoconto di Hollywood Reporter, il ritorno al cinema di Mario ha incassato finora 1,248 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando Gli Incredibili 2 del 2018, fermatosi a 1,243 miliardi di dollari.

Gli unici due film che hanno fatto meglio di Super Mario Bros. Il film sono Frozen, in seconda posizione con 1,284 miliardi di dollari, e Frozen 2, che ha incassato 1,452 miliardi di dollari.

Comunque sia, Mario ha superato anche colossi quali Minions, in quinta posizione, Toy Story 4 e 3, rispettivamente in sesta e settima, Cattivissimo Me 3, in ottava, Alla Ricerca di Dory, in nona, e Zootropolis in decima. Non male.

Per ora quello di Nintendo e Illumination è il più grande film del 2023 in termini di incassi, davanti anche a Guardiani della Galassia Vol. 3 che, lanciato un mese dopo Mario, ha comunque incassato 659 milioni di dollari, con il dato in crescita.

Nel corso dell'ultimo incontro finanziario, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha dichiarato che Super Mario Bros. Il film ha avuto un impatto positivo sugli affari della compagnia, facendo crescere le vendite del merchandise di Mario e dei videogiochi stessi, compresi quelli classici giocabili tramite Nintendo Switch Online.

Secondo Furukawa, Super Mario Bros. Il film produrrà nuovi fan di Nintendo, andando a pescare tra un pubblico che non conosceva o non era ancora attratto dalle sue serie.