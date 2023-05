Ubisoft Play to Learn: giochi gratis per scuole e istituti culturali

Ubisoft Play to Learn è la nuova iniziativa della casa francese che mette a disposizione giochi gratis di stampo educativo per scuole e istituti culturali che ne facciano richiesta. Per il momento i titoli disponibili sono:

Assassin's Creed Discovery Tour: Ancient Egypt

Rabbids Coding

Valiant Hearts: The Great War

Anno 1404: History Edition

Come forse ricorderete, tempo fa abbiamo parlato di Assassin's Creed Valhalla Discovery Tour: The Viking Age, sperimentando il grande potenziale di questo tipo di applicazioni per quanto concerne la scoperta di usi, costumi e architetture delle più grandi civiltà del mondo.

"Noi di Ubisoft crediamo che i videogiochi offrano un modo coinvolgente e divertente per imparare, e per questo abbiamo messo a disposizione di istituti culturali ed educativi un accesso gratuito a una selezione di giochi PC dotati di contenuti culturali che abbracciano storia, geografia, scienze e tecnologia nell'ambito del programma Play to Learn", si legge sul sito ufficiale.

Scuole ed enti possono registrarsi visitando il sito dell'iniziativa Play to Learn, effettuando l'accesso con un account Ubisoft e fornendo le proprie credenziali, che verranno verificate dall'azienda francese.