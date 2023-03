Sword Art Online: Last Recollection, data di uscita annunciata per PS5, PS4, Xbox e PC

Oggi Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Sword Art Online: Last Recollection per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC. Segnatevela sul calendario: la nuova avventura di Kirito e compagni sarà disponibile a partire dal 6 ottobre 2023. Per l'occasione il publisher giapponese ha pubblicato anche un lungo trailer, che mostra varie sequenze tratte dall'anime e dal gioco, che potrete visualizzare qui sotto.

Sword Art Online: Last Recollection propone una storia originale e alternativa alle vicende dell'anime, che mantiene l'ambientazione a tinte dark fantasy dell'arco Underworld War, introducendo nuovi personaggi oltre a vecchie conoscenze.

Il titolo è di stampo action RPG, con i giocatori che vestiranno i panni del protagonista Kirito e più di 40 personaggi giocabili in una modalità multigiocatore in stile MMO. Saranno presenti anche molteplici finali, il che dovrebbe garantire una certa rigiocabilità di questa avventura.

Leggiamo di seguito la sinossi della trama:

"Anima, cuore, un racconto di vita. È giunta l'ora della fine per Underworld, un mondo virtuale creato per sviluppare un'IA superiore nota come A.L.I.C.E."

"La guerra di Underworld vede contrapposti il regno degli umani e il Territorio Oscuro in una lotta all'ultimo sangue. Nel mezzo del caos imperante, una misteriosa figura in abiti scuri fugge dal Territorio Oscuro con una giovane ragazza."

"Sarà la chiave per un futuro migliore, oppure il suggello di un tragico destino? In questo GDR d'azione i giocatori vestiranno i panni di Kirito, il protagonista dell'anime Sword Art Online, e partiranno all'avventura con i suoi amici per salvare il mondo virtuale di Underworld dalla fine imminente."