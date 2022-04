Syberia: The World Before: presto tornerà disponibile la demo, in versione migliorata

L'editore francese Microids ha annunciato che presto tornerà disponibile la demo di Syberia: The World Before, in una versione migliorata e ottimizzata. Se ricordate l'originale aveva destato più di qualche preoccupazione per via delle prestazioni non proprio esaltanti.

La demo consentirà di provare il primo capitolo del gioco. Chi vorrà, potrà poi trasportare i suoi progressi nella versione completa, ovviamente dopo averla acquistata. Il lancio della nuova demo non ha ancora una data d'uscita.

Nel frattempo Microids ha anche pubblicato una nuova clip di Syberia: The World Before, legata a uno dei brani della colonna sonora composta da Inon Zur. Si chiama "Rising for Adventure" e potete vederla qui di seguito:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Syberia: The World Before è disponibile per PC. Presto dovrebbe arrivare anche su console, anche se non c'è ancora una data d'uscita ufficiale. Per avere più dettagli, leggete la nostra recensione di Syberia: The World Before.