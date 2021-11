Tablet + base di ricarica: offerta Amazon del Black Friday per un Lenovo Tab P11

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta un tablet Lenovo Tab P11 venduto insieme a una base di ricarica dedicata che può essere usata anche come supporto. Lo sconto è di 100€, ovvero del 25%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo pacchetto Lenovo è 399€. Quello odierno è il primo sconto proposto da Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il tablet Lenovo propone un display 11 pollici IPS a risoluzione 2K. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 662 (8C, 8x Kryo 260 @2.0GHz); una memoria interna da 128 GB espandibile a 1 TB, una RAM da 4 GB. La camera frontale è da 8 MP e quella posteriore da 10 MP. La base di ricarica è una Smart Charging Station 2. Il tablet pesa 490 grammi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Tablet Lenovo con base di ricarica

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.