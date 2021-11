Nintendo Switch è la quarta console più venduta di sempre in Giappone, PS2 battuta

Nintendo Switch ha superato PS2, diventando la quarta console più venduta di sempre in Giappone con 22,03 milioni di unità piazzate dal lancio, avvenuto il 3 marzo 2017.

Lo scorso agosto Nintendo Switch era a quasi 21 milioni di unità in Giappone, il che significa che nel giro di pochi mesi la console ibrida ha venduto oltre un milione di pezzi, arrivando a superare i 21,98 milioni di PlayStation 2.

Non è tutto: il superamento dei 22 milioni di unità per Nintendo Switch è avvenuto nel giro di 246 settimane: si tratta del secondo miglior tempo in assoluto, dietro solo ai risultati totalizzati dal Nintendo DS con 170 settimane.

Classifica delle console più vendute di sempre in Giappone



Nintendo DS - 32,99 milioni Game Boy - 32,47 milioni Nintendo 3DS - 24,57 milioni Nintendo Switch - 22,03 milioni PlayStation 2 - 21,98 milioni PSP - 19,69 milioni NES - 19,38 milioni PlayStation - 18,86 milioni Super Nintendo - 17,17 milioni Game Boy Advance - 16,96 milioni

Essendo questa la progressione effettuata fin qui da Nintendo Switch, non c'è dubbio che il terzo posto in classifica sia alla portata: mancano appena un paio di milioni di unità per raggiungere Nintendo 3DS.

Secondo l'account Twitter Video Games Charts, il sorpasso potrebbe avvenire durante la prima metà del 2022, in concomitanza con il lancio di Splatoon 3 (qui la nostra anteprima).