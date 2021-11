Battlefield 2042, crollo delle vendite in UK: -59% rispetto a Battlefield 5

Battlefield 2042 ha avuto un crollo delle vendite in UK per quanto riguarda il formato retail, con un -59% rispetto ai risultati ottenuti nel 2018 da Battlefield 5: lo certificano le rilevazioni pubblicate da GamesIndustry.biz.

Considerando che lo stesso Battlefield 5 ha totalizzato vendite sotto le aspettative, facendo segnare un -63% rispetto a Battlefield 1, il quadro è quello di un calo costante per il franchise di Electronic Arts, quantomeno nell'ambito delle copie fisiche.

Rimane infatti da capire come si sia comportato il nuovo episodio della serie nel formato digitale, che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale e ha avuto un ulteriore, importante boost durante il lockdown. Insomma, non è ancora detta l'ultima parola.

Tuttavia che ci siano dei problemi è ormai evidente, gli utenti lamentano svariati inconvenienti e l'addio del chief designer Fawzi Mesmar pochi giorni dopo il lancio di Battlefield 2042 non sembra un avvenimento casuale.

Fra i 10 giochi Steam con le valutazioni peggiori degli utenti, Battlefield 2042 verrà certamente migliorato nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, ma molti si chiedono se effettivamente il lancio del gioco non sia stato affrettato.