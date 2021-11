Super Nintendo World chiuso temporaneamente a causa di un incendio

Il parco divertimenti Super Nintendo World è stato chiuso temporaneamente, a causa di un incendio avvenuto nell'area Yoshi's Aventure Ride.

L'incendio, che ha distrutto il soffitto della struttura interna dell'area tematica di Yoshi, è stato avvistato da un dipendente degli Universal Studios Japan nella notte del 23 novembre. Fortunatamente l'incidente è avvenuto dopo l'orario di chiusura e quindi non erano presenti dei visitatori. Stando quanto riporta Fuji News Network, le fiamme sono state spente in breve tempo e non c'è nessun ferito. Tutto è bene quello che finisce bene.

Tuttavia, dopo l'incendio è stata presa la decisione di tenere chiuso il Super Nintendo World per tutti gli accertamenti del caso, in particolare per scoprire le cause dell'incendio. Il parco divertimenti dovrebbe riaprire al pubblico già durante il corso della giornata odierna, giovedì 25 novembre, stando al messaggio pubblicato dal profilo Twitter di Universal Studios Japan, tuttavia l'area tematica di Yoshi resterà chiusa per il prossimo futuro.

Super Nintendo World

Non si tratta dell'unico incidente avvenuto dall'apertura del parco divertimenti a tema Nintendo. Ad agosto, infatti, la statua di un Goomba si era staccata dalla sua postazione a causa del forte vento, cadendo fragorosamente a terra proprio vicino a un'attrazione. Fortunatamente anche in quel caso non c'è stato nessun ferito.

Nel frattempo Nintendo e Universal Studios hanno annunciato l'arrivo della prima espansione del Super Nintendo World nel 2024, che sarà tutta dedicata a Donkey Kong.