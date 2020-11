Take Two vuole acquisire Codemasters, affiancandola a Rockstar Games e 2K

Take Two sembra sia intenzionata ad acquisire Codemasters, la celebre etichetta britannica specializzata in racing game, rendendola dunque uno dei team interni insieme anche a Rockstar Games e 2K.

Sebbene l'informazione giunga decisamente inaspettata, sembra sia stata confermata dalla stessa Codemasters, che pare sia ben intenzionata ad accettare l'offerta di acquisizione, nel caso in cui questa venisse ufficialmente presentata dal mega-publisher, e da Take-Two stessa.

La compagnia, che possiede già etichette di enorme importanza come Rockstar Games e 2K, diverrebbe così ancora più rilevante nel panorama videoludico, ma la manovra tornerebbe molto utile anche a Codemasters, considerando la relativa tranquillità economica che potrebbe derivare dal far parte di una compagnia così grande e ricca.

Non per nulla, l'etichetta britannica sembra sia alquanto entusiasta della prospettiva, come ha riferito a VideoGamesChronicles in queste ore, ma l'operazione sembra abbia preso una strada molto positiva da entrambi i lati.

"Take-Two è convinta di poter portare dei grandi benefici alle performance di Codemasters affidandola alla propria distribuzione globale e sfruttando l'esperienza nel publishing di 2K incluse le operazioni live, il supporto analitico, lo sviluppo dei prodotti e la gestione del brand e delle performance in marketing", ha affermato un portavoce della compagnia.

Codemasters ha recentemente pubblicato Dirt 5 ed è famosa per le sue serie di racing game come F1 2020 e Grid, tra le altre. Un'acquisizione da parte di Take-Two potrebbe portare grandi vantaggi anche in termini di strutture e risorse utilizzabili, oltre ad espandere ancora di più il portfolio del publisher americano.

Restiamo dunque in attesa di vedere come si evolverà la situazione e se l'offerta di acquisizione venga ufficializzata, nel qual caso sembra che Codemasters sia ben propensa ad accettare e portare a termine la manovra.