Tales of: Bandai Namco è aperta ad altri remaster ma vuole richieste dai fan

Oltre Tales of Symphonia Remastered potrebbero esserci ulteriori rifacimenti della serie Tales of da parte di Bandai Namco, considerando che il publisher si è detto aperto ad altre operazioni tipo remaster o remake, purché i fan si facciano sentire con le loro richieste.

Come abbiamo riportato in precedenza, ci sono motivi molto precisi che hanno portato alla scelta di Tales of Symphonia Remastered, ed è per la notorietà che caratterizza il capitolo e la volontà di molti di rigiocarlo, anche perché la sua distribuzione originale su Nintendo Gamecube fu piuttosto limitata, inizialmente.

Tuttavia, non si tratterà dell'unico capitolo da sottoporre a remake o remaster: nelle FAQ ufficiali, Bandai Namco ha infatti riferito chiaramente di voler procedere con altre operazioni di questo tipo: "Ascoltiamo molti fan appassionati della serie in tutto il mondo e sappiamo che vogliono giocare i vecchi capitoli sulle piattaforme più recenti. Come team ringraziamo tutti dal profondo del cuore: siamo attualmente concentrati sul rilascio di Tales of Symphonia Remastered, ma attendiamo suggerimenti e richieste nel futuro".

Dunque l'idea è vedere quali saranno le richieste dei fan per poter scegliere quale capitolo sottoporre a un remaster futuro della serie Tales of, considerando che c'è veramente l'imbarazzo della scelta vista la quantità di giochi usciti finora. Il più recente, ricordiamo, è l'ottimo Tales of Arise che, peraltro, non era nemmeno previsto come parte della serie, inizialmente, ma come inizio di una nuova saga.