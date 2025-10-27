0

Tanti puzzle a tema Super Mario e Pokémon sono in sconto su Amazon: comprate i regali di Natale in anticipo

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono uno sconto per dei puzzle a tema Super Mario e Pokémon: vediamo le promozioni di tutte le varie edizioni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/10/2025
Puzzle di Super Mario e Pokémon e la scritta 'da 6.49€'

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una serie di puzzle a tema Super Mario e Pokémon, perfetti come regalo di Natale per i più piccoli, da mettere subito al sicuro per non doverci pensare all'ultimo secondo. Lo sconto è variabile a seconda del prodotto, con prezzi che partono da 6.49€ fino a 9.99€. Ecco i vari prodotti:

Tutti i puzzle sono venduti e spedito da Amazon e in tutti i casi si tratta di una offerta a tempo, quindi se vi interessano consigliamo di non attendere troppo.

I puzzle di Pokémon e Super Mario

Puzzles XXL Super Mario è pensato per i bambini da sei anni o più: è grande 36 x 49 cm ed è composto da 100 pezzi. Mostra Mario, Peach, Luigi, Toad, Yoshi, Rosalinda, Wario, Daisy, Bowser, Lakitu, Boo nel regno dei funghi.

Puzzle XXL Pokemon è invece da 200 pezzi (8+, come età di riferimento) e mostra una zona tropicale con una serie di Pokémon sulla spiaggia e in acqua. Misura 49 x 36 cm.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Puzzles Super Mario Confezioni Da 3 include tre puzzle da 49 pezzi l'uno e di 21 x 21 cm. Il primo mostra Mario, il secondo Yoshi e il terzo Peach e Toadette.

Puzzle 1000 Pezzi Pokemon Challenge è il più grande (1000 pezzi, per l'appunto) e misura 70 x 50 cm: mostra tutti i Pokémon della prima generazione, più o meno divisi per colorazione.

Puzzles Super Mario 4 Pack, infine, è perfetto per i piccolissimi (3+) poiché sono quattro puzzle da 12, 16, 20 e 24 pezzi, perfetti per ogni livello di abilità.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tanti puzzle a tema Super Mario e Pokémon sono in sconto su Amazon: comprate i regali di Natale in anticipo