Il nuovo aggiornamento di Battlefield 6 include importanti novità, ecco la lista completa

Il nuovo aggiornamento di Battlefield 6, in arrivo domani 28 ottobre alle 10.00, porterà il gioco alla versione 1.1.1.0 e introdurrà numerose novità, stando al changelog ufficiale pubblicato dai Battlefield Studios.
Fra le principali modifiche troviamo una serie di miglioramenti per il movimento e le animazioni, che comporteranno transizioni più rapide dalle varie posizioni dei personaggi, una riduzione dei "rimbalzi" dopo gli atterraggi e una maggiore naturalezza durante lo scavalcamento di un ostacolo.
Sono state inoltre riviste la dispersione delle armi, la visibilità e l'illuminazione, gli effetti audio dei proiettili in volo e delle esplosioni. L'interfaccia è stata aggiornata al fine di offrire maggiore chiarezza e coerenza, grazie ad alcuni nuovi indicatori.
Sono state inoltre apportate delle correzioni alle mappe in diversi scenari, al fine di risolvere problemi legati al respawn e alla stabilità generale di alcune delle modalità multiplayer principali di Battlefield 6.
Le novità nel dettaglio
L'elenco delle novità della Stagione 1 di Battlefield 6, che abbiamo provato di recente, è davvero corposo per quanto concerne l'aggiornamento 1.1.1.0, come rivela la lista completa riportata qui di seguito.
GIOCATORE
- Risolti bug che causavano problemi durante tuffi, scavalcamenti, o cadute.
- Corretto il disallineamento di hitbox e mirino.
- Migliorate le animazioni di atterraggio, salto, e passaggio da prono a corsa.
- Risolti problemi visivi (armi ruotate, mani scomparse, teste che sparivano durante il respawn).
- Migliorata la precisione in movimento e la risposta del mirino.
- Sistemati bug relativi a telecamera, scala, vaulting, attacchi corpo a corpo e interazioni con oggetti.
- Aggiunta personalizzazione del paracadute.
- Migliorate le animazioni di stance, impatto e transizioni.
VEICOLI
- Risolti problemi di feedback aptico mancante nel cambio armi dei carri.
- Corrette compenetrazioni visive con il modello M1A2 SEPv3.
GADGET
- Correzioni a bug visivi e funzionali del MAS 148 Glaive, defibrillatori e Supply Pouch.
- I gadget schierabili non vengono più distrutti dai detriti.
- Le granate anticarro ora creano crateri più piccoli.
- Gli edifici richiedono più colpi per essere demoliti con il martello.
- Ribilanciata la dispersione dei colpi in base al danno e alla distanza.
- I fucili da cecchino non aumentano più la dispersione se usati da classi diverse dal Ricognitore; ora si introduce ondeggiamento del mirino durante lo zoom.
- Correzioni a mirini, soppressori, bipiedi e punti d'attacco.
- Migliorato il comportamento del rinculo e del fuoco a raffiche.
- Migliorate nebbia, fumo e illuminazione.
- Corrette animazioni di inserimento, spawn e zipline.
- Aggiornata l'interfaccia di overtime in tutte le modalità.
- Risolti problemi di punteggio, progressione e confini nelle mappe Mirak Valley, Siege of Cairo, Liberation Peak, New Sobek City e Manhattan Bridge.
- Aggiunti nuovi indicatori di sblocco per armi, pacchetti, gadget e granate.
- Nuove anteprime 3D e video dimostrativi per gadget.
- Nuove opzioni estetiche per alcuni equipaggiamenti.
- Correzioni a testi, menu, proporzioni 16:10 e indicatori XP.
- Aggiunti comandi "Flick Look" per elicotteri, jet e trasporti.
- Corrette anomalie grafiche con determinate proporzioni video.
- Risolti bug nelle missioni "Mission 01" e "Night Raid" (problemi di visuale, schermate nere).
- Corrette schermate di host, crash e tempi di caricamento del browser server.
- Correzioni a testi e messaggi di errore.
- Migliorati passi, esplosioni, missili, veicoli, e bilanciamento generale.
- Aggiunta radio attraverso gli altoparlanti del controller.
- Risolti suoni mancanti o errati in più mappe e armi.
- Raffinati gli effetti di ricarica e distruzione ambientale.
ARMI
MAPPE E MODALITÀ
INTERFACCIA E HUD
IMPOSTAZIONI
CAMPAGNA SINGLE PLAYER
PORTAL
AUDIO