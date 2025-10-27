Il nuovo aggiornamento di Battlefield 6 include importanti novità, ecco la lista completa

Il nuovo aggiornamento di Battlefield 6, in arrivo domani 28 ottobre alle 10.00, porterà il gioco alla versione 1.1.1.0 e introdurrà numerose novità, stando al changelog ufficiale pubblicato dai Battlefield Studios.

Fra le principali modifiche troviamo una serie di miglioramenti per il movimento e le animazioni, che comporteranno transizioni più rapide dalle varie posizioni dei personaggi, una riduzione dei "rimbalzi" dopo gli atterraggi e una maggiore naturalezza durante lo scavalcamento di un ostacolo.

Sono state inoltre riviste la dispersione delle armi, la visibilità e l'illuminazione, gli effetti audio dei proiettili in volo e delle esplosioni. L'interfaccia è stata aggiornata al fine di offrire maggiore chiarezza e coerenza, grazie ad alcuni nuovi indicatori.

Sono state inoltre apportate delle correzioni alle mappe in diversi scenari, al fine di risolvere problemi legati al respawn e alla stabilità generale di alcune delle modalità multiplayer principali di Battlefield 6.