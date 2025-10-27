1

Il nuovo aggiornamento di Battlefield 6 include importanti novità, ecco la lista completa

I Battlefield Studios hanno annunciato i contenuti del nuovo aggiornamento di Battlefield 6, che a quanto pare sarà ricco di novità: scopriamole tutte.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/10/2025
Alcuni dei personaggi di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Il nuovo aggiornamento di Battlefield 6, in arrivo domani 28 ottobre alle 10.00, porterà il gioco alla versione 1.1.1.0 e introdurrà numerose novità, stando al changelog ufficiale pubblicato dai Battlefield Studios.

Fra le principali modifiche troviamo una serie di miglioramenti per il movimento e le animazioni, che comporteranno transizioni più rapide dalle varie posizioni dei personaggi, una riduzione dei "rimbalzi" dopo gli atterraggi e una maggiore naturalezza durante lo scavalcamento di un ostacolo.

Sono state inoltre riviste la dispersione delle armi, la visibilità e l'illuminazione, gli effetti audio dei proiettili in volo e delle esplosioni. L'interfaccia è stata aggiornata al fine di offrire maggiore chiarezza e coerenza, grazie ad alcuni nuovi indicatori.

Sono state inoltre apportate delle correzioni alle mappe in diversi scenari, al fine di risolvere problemi legati al respawn e alla stabilità generale di alcune delle modalità multiplayer principali di Battlefield 6.

Le novità nel dettaglio

L'elenco delle novità della Stagione 1 di Battlefield 6, che abbiamo provato di recente, è davvero corposo per quanto concerne l'aggiornamento 1.1.1.0, come rivela la lista completa riportata qui di seguito.

GIOCATORE

  • Risolti bug che causavano problemi durante tuffi, scavalcamenti, o cadute.
  • Corretto il disallineamento di hitbox e mirino.
  • Migliorate le animazioni di atterraggio, salto, e passaggio da prono a corsa.
  • Risolti problemi visivi (armi ruotate, mani scomparse, teste che sparivano durante il respawn).
  • Migliorata la precisione in movimento e la risposta del mirino.
  • Sistemati bug relativi a telecamera, scala, vaulting, attacchi corpo a corpo e interazioni con oggetti.
  • Aggiunta personalizzazione del paracadute.
  • Migliorate le animazioni di stance, impatto e transizioni.

VEICOLI

  • Risolti problemi di feedback aptico mancante nel cambio armi dei carri.
  • Corrette compenetrazioni visive con il modello M1A2 SEPv3.

GADGET

  • Correzioni a bug visivi e funzionali del MAS 148 Glaive, defibrillatori e Supply Pouch.
  • I gadget schierabili non vengono più distrutti dai detriti.
  • Le granate anticarro ora creano crateri più piccoli.
  • Gli edifici richiedono più colpi per essere demoliti con il martello.

      • ARMI

      • Ribilanciata la dispersione dei colpi in base al danno e alla distanza.
      • I fucili da cecchino non aumentano più la dispersione se usati da classi diverse dal Ricognitore; ora si introduce ondeggiamento del mirino durante lo zoom.
      • Correzioni a mirini, soppressori, bipiedi e punti d'attacco.
      • Migliorato il comportamento del rinculo e del fuoco a raffiche.

      MAPPE E MODALITÀ

      • Migliorate nebbia, fumo e illuminazione.
      • Corrette animazioni di inserimento, spawn e zipline.
      • Aggiornata l'interfaccia di overtime in tutte le modalità.
      • Risolti problemi di punteggio, progressione e confini nelle mappe Mirak Valley, Siege of Cairo, Liberation Peak, New Sobek City e Manhattan Bridge.

      INTERFACCIA E HUD

      • Aggiunti nuovi indicatori di sblocco per armi, pacchetti, gadget e granate.
      • Nuove anteprime 3D e video dimostrativi per gadget.
      • Nuove opzioni estetiche per alcuni equipaggiamenti.
      • Correzioni a testi, menu, proporzioni 16:10 e indicatori XP.

      IMPOSTAZIONI

      • Aggiunti comandi "Flick Look" per elicotteri, jet e trasporti.
      • Corrette anomalie grafiche con determinate proporzioni video.

      CAMPAGNA SINGLE PLAYER

      • Risolti bug nelle missioni "Mission 01" e "Night Raid" (problemi di visuale, schermate nere).

      PORTAL

      • Corrette schermate di host, crash e tempi di caricamento del browser server.
      • Correzioni a testi e messaggi di errore.

      AUDIO
      • Migliorati passi, esplosioni, missili, veicoli, e bilanciamento generale.
      • Aggiunta radio attraverso gli altoparlanti del controller.
      • Risolti suoni mancanti o errati in più mappe e armi.
      • Raffinati gli effetti di ricarica e distruzione ambientale.
