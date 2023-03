Tchia ottiene la modalità performance a 60 fps su PS5 con la patch 1.008

Tchia sta ricevendo in queste ore il nuovo aggiornamento con la patch 1.008, che introduce una modalità performance in grado di migliorare le prestazioni del gioco e mantenere più stabilmente i 60 fps su PS5 rispetto a quanto visto in precedenza.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori Awaceb nelle note legate all'update, l'aggiornamento di oggi introduce queste caratteristiche:

Modalità Performance a 1080p e 60 fps su PS5

Risolti alcuni crash all'interno di scene d'intermezzo

Aggiustamento di alcuni bug minori su tutte le piattaforme

La cosa che spicca maggiormente è ovviamente l'introduzione di una modalità Performance, che va a risolvere quelle inconsistenze in termini di prestazioni che erano state rilevate in precedenza, pur con un abbassamento della risoluzione a 1080p.



Considerando comunque lo stile grafico adottato e la tipologia di gioco, è probabilmente preferibile provare ad attivare la nuova modalità, almeno per chi gioca su PS5, visto che non è prevista altrove per il momento. Si tratta peraltro di un update giunto con notevole velocità, considerando che il gioco è uscito da una settimana e il team è decisamente piccolo.

Per conoscere meglio questo titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tchia, ricordando che il gioco fa parte dei titoli PS4 e PS5 del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2023 fin dal lancio, dunque gli abbonati a tali tier possono scaricarlo e giocarlo liberamente.