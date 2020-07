Team Fortress 2 Classic è scaricabile gratuitamente

Per tutti i nostalgici là fuori, Eminoma ha sviluppato la mod Team Fortress 2 Classic. Questo aggiornamento è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale a partire da oggi e riporta lo shooter a squadre di Valve ai fasti del biennio 2008-2009.

I giochi online longevi come Team Fortress 2, Counter-Strike o Dota 2, per rimanere sempre sulla cresta dell'onda, devono necessariamente rinnovare la loro formula, aggiungendo nuovi elementi, mappe e soprattutto rinnovando quelli vecchi. Questo processo evolutivo, però, potrebbe non accontentare tutti: c'è sempre qualcuno che rimpiange i cari e vecchi tempi.

Per loro, il modder Eminoma ha creato la mod Team Fortress 2 Classic: il suo scopo è quello di riportare le lancette indietro nel tempo e togliere di mezzo tutti gli aggiornamenti e le novità che Valve ha accumulato in tutti questi anni. In questo modo si dovrebbero ritrovare i personaggi, le armi e persino le mappe del biennio 2008-2009, per la gioia di tutti i nostalgici.

Chissà che, dopo questo ritorno al passato, non apprezzino nuovamente l'evoluzione di TF2. La mod può essere scaricata a questo indirizzo, dove troverete tutte le "novità" contenute.

Cosa ve ne pare dell'iniziativa? La vorreste vedere in qualche altro gioco?

The final day! Day 4 of The Death & Taxes Update, the official release of Team Fortress 2 Classic, is now live!

Get reading, and most importantly, get downloading: https://t.co/Zn90uum3Gb pic.twitter.com/WRuFxLdnYb