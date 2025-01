Il team della prima esclusiva di lancio per PS5 confermata pare essere stato chiuso

Secondo quanto riportato, Counterplay Games ha chiuso insieme a Toadman Interactive e Freejam , il primo dei quali è noto per Immortal: Unchained e il secondo per un titolo free-to-play per PC chiamato Robocraft.

I dettagli noti su Counterplay Games

Isaac Oster, Lead Technical Artist presso Jackalyptic Games, ha condiviso tramite LinkedIn il seguente messaggio: "Negli ultimi sei mesi circa, il nostro progetto presso Jackalyptic è stato potenziato dagli sviluppatori di primo livello di Counterplay Games. È impossibile sopravvalutare il loro impatto. Fin dal primo giorno hanno messo il massimo impegno come se il progetto fosse loro. Purtroppo non abbiamo potuto continuare la nostra collaborazione nel nuovo anno e Counterplay Games è stata sciolta. Voglio condividere i profili di alcune persone con cui ho lavorato a stretto contatto, che raccomando vivamente e con cui spero di lavorare di nuovo al più presto."

Noto soprattutto per essere stato il primo gioco confermato per PS5 ai The Game Awards del 2019, la versione finale di Godfall non è stata all'altezza dell'ondata di entusiasmo iniziale che il suo annuncio aveva creato: potete leggere la nostra recensione per capire quali problemi avesse.

Pare che in precedenza Counterplay Games stesse lavorando a un action shooter cooperativo.