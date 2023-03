Techland svela la prima immagine del suo nuovo gioco fantasy: sono i creatori di Dying Light

Techland ha sfruttato i propri canali social per svelare al mondo la prima immagine del suo nuovo gioco, per ora senza nome. Potete vedere l'immagine qui sopra, oppure tramite il tweet che trovate poco sotto.

Al momento non sappiamo molto del gioco, ma Techland ha svelato che si tratta di un fantasy che si focalizza sulla trama. Come ci si può aspettare da questo team, proporrà un mondo aperto che viene descritto come "esotico".

In termini di gameplay, questo nuovo gioco mira a "combinare e rifinire i migliori aspetti del gameplay per i quali Techlnad è nota". Ci aspettiamo quindi un altro gioco d'azione, magari in prima persona. Sappiamo anche che il team include Karolina Stachyra - Narrative Designer di The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: The Wild Hunt - e Arkadiusz Borowik - Narrative Lead per The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: The Wild Hunt -.

L'immagine condivisa è solo un artwork, quindi non rappresenta veramente il gioco di Techland, ma ci dà un'idea di quale sarà l'atmosfera. Nel cielo vediamo una luna o un qualche pianeta spaccato, probabilmente centrale per la narrativa del gioco. In primo piano vi è un personaggio appeso a un albero, che forse suggerisce che ancora una volta potremo sfruttare varie mosse di parkour per muoverci.

In lontananza troviamo vari edifici in pietra e forse legno, troppo lontani per permetterci speculazioni approfondite. La natura è lussureggiante, con vari specchi d'acqua e boschi. Si tratta di un cambio netto dalle città devastate di Dying Light.

Diteci, cosa ne pensate di questo artwork?