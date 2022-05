Tekken 7, l'italiano Carlo Vinci trionfa all'European Esports Championship 2022

Carlo Vinci ha trionfato all'European Esports Championship 2022 di Tekken 7, diventando campione d'Europa: un risultato davvero prestigioso per il giocatore italiano, che ha battuto in finale la Georgia.

Come riportato alcuni giorni fa, l'Italia ha partecipato all'European Esports Championship di Baku con grandi ambizioni, dopo il secondo posto della scorsa edizione ottenuto sempre da Vinci, e i risultati sono puntualmente arrivati.

"Un'ottima partenza ottenuta nella giornata di venerdì, con il primo posto a punteggio pieno nel girone di qualificazione", recita il comunicato stampa della FIDE - Federazione Italiana Discipline Elettroniche.

Carlo Vinci, campione europeo 2022 di Tekken 7

"Vinte tutte le gare 2-0 rispettivamente contro Francia, Galles e Malta e primo posto in solitaria. La giornata di sabato inizia con la sfida contro la Svezia ai quarti di finale. Gara vinta e avversaria successiva l'Ungheria. Contro quest'ultima arriva la prima e unica sconfitta di tutto il torneo."

"Un 3-2 che costringe l'Italia alla rincorsa del Loser Bracket dei playoff. Le ottime prestazioni di Carlo hanno permesso all'Italia di superare una dietro l'altra Israele, Polonia e di nuovo l'Ungheria nella sfida decisiva che è valsa all'azzurro la finale prima ancora che la rivincita."

"Il resto è un 5-3 alla Georgia di 'Duelist17' a cui vanno tutti i nostri complimenti per le emozioni regalate contro il nostro 'Mitrust Storm'."