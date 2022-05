Mario Strikers: Battle League Football, opening e nuovo gameplay in video

Mario Strikers: Battle League Football si mostra con la sua spettacolare opening cinematografica, pubblicata da Nintendo, ma anche con un nuovo video di gameplay con sette minuti d'azione catturati da Game Informer.

Se avete letto il nostro speciale sulla storia di Mario Strikers, saprete quali siano le prerogative di questo spin-off sportivo e come il nuovo capitolo tenti di fare qualcosa di diverso, andando ad aggiungere spessore all'esperienza.

Rispetto ai precedenti episodi, infatti, Battle League Football mette a disposizione dei vari personaggi un repertorio di manovre più ampio e sfaccettato, in grado di aumentare le possibilità sul campo pur senza rinunciare alla tradizionale impostazione arcade.

Un aspetto testimoniato anche nel filmato di Game Informer, che si sofferma in più di un'occasione sugli elementi di contorno, come le personalizzazioni, ma poi torna a bomba sulle sequenze di gioco effettivo e sul modo in cui si sviluppano.

In attesa dell'uscita su Nintendo Switch, fissata al 10 giugno, trovate ulteriori dettagli nel nostro provato di Mario Strikers: Battle League Football.