Teleglitch: Die More Edition gratis su GOG, correte a riscattarlo

Teleglitch: Die More Edition è gratis su GOG. Il negozio digitale di CD Projekt lo sta regalando per le prossime 48 ore (ne sono rimaste circa 44 al momento della stesura di questa notizia). Per chi non lo conoscesse, si tratta di un simpatico e originale gioco indie risalente a qualche anno fa, che vi consigliamo di giocare se non lo avete fatto all'epoca della pubblicazione.

Se volete più informazioni, potete leggere la nostra recensione di Teleglitch: Die More Edition in cui Mattia Armani ha scritto:

Il classico esperimento fallito su un pianeta lontano lontano è il pretesto, banale ma sempre valido, di Teleglitch, ennesimo figliastro di quell'Alien Breed a cui molti shooter con visuale a volo d'uccello si sono ispirati. Il protagonista si trova su un anonimo pianeta alieno nei panni del sopravvissuto che deve vedersela da solo con i frutti dell'ennesimo esperimento legato alla rianimazione dei tessuti. Creature terribili che si sono insediate laddove un tempo medici e soldati chiacchieravano amabilmente sorseggiando un qualche derivato di serie B del caffè.

Per riscattare Teleglitch: Die More Edition gratis su GOG, andate sull'homepage del negozio. Troverete il banner con il tasto per ottenerlo subito sopra il carosello principale.