Half-Life: Alyx, un aggiornamento aggiunge un sacco di commenti degli sviluppatori

Half-Life: Alyx è stato aggiornato in questi giorni con un'aggiunta molto interessante, ovvero i commenti degli sviluppatori all'interno del gioco, e si tratta veramente di una grande quantità di contenuti e informazioni interessanti.

Come visibile nel trailer di presentazione, l'aggiornamento consente di attivare il commento degli sviluppatori Valve che spiegano diversi aspetti della costruzione di quello che è considerato a tutti gli effetti uno dei migliori giochi in realtà virtuale, se non il migliore in assoluto.

Proprio per il risultato raggiunto, risulta particolarmente interessante conoscere i segreti dello sviluppo di Half-Life: Alyx e con oltre tre ore di commento parlato da parte degli sviluppatori, disseminato attraverso il gioco, è facile avere una panoramica più precisa e dettagliata del lavoro che si cela dietro un gioco del genere.

Nel caso non abbiate seguito il gioco in questione, la recensione di Half-Life: Alyx potrebbe schiarirvi le idee e magari spingervi anche ad acquistare un Valve Index per entrare nel mondo della realtà virtuale con il titolo in questione, visto che questo risulta a tutti gli effetti essere una vera e propria killer application per la VR in generale e per il visore Valve in particolare.

Tra le altre risorse tecnologiche viste all'interno del gioco, ricordiamo anche un'incredibile fisica dei liquidi a base di shader inserita con la patch 1.4.