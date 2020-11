Cyberpunk 2077, la lista dei trofei trapela online in anticipo

Cyberpunk 2077 si avvicina (o forse no?) e, sebbene non si possa mai essere sicuri di nulla per quanto riguarda l'uscita del gioco in questione, il fatto che i trofei PlayStation siano trapelati online dovrebbe essere un indice del fatto che il gioco sia effettivamente in arrivo.

Come da tradizione, segnaliamo la presenza dell'elenco dei trofei emerso prima del tempo, in questo caso pubblicato da Powerpyx.com, consultabile a questo link per chi non ha paura delle anticipazioni. Per tutti gli altri, ovviamente, vale l'avvertimento sugli spoiler : anche solo i nomi dei trofei, al di là delle descrizioni stesse, possono rappresentare pesanti anticipazioni sui contenuti di Cyberpunk 2077, dunque se volete mantenervi le sorprese evitate di leggere oltre.





Cyberpunk 2077 contiene 43 trofei, con la possibilità che altri possano essere nascosti o aggiunti successivamente, con l'ovvio trofeo di platino che spetta a chi conquista tutti gli obiettivi dell'elenco. Tra questi alcuni sono probabilmente legati alla progressione nella storia, ma è possibile che quelli dal carattere maggiormente narrativo siano ancora segreti.

Per questo motivo, la maggior parte dei trofei che possiamo vedere nell'elenco in questione riguarda soprattutto il raggiungimento di determinati requisiti, la quantità di volte che si eseguono alcune attività o il fatto di effettuare alcune azioni particolarmente notevoli.

Molti trofei, peraltro, riguardano la raccolta di vari elementi e sono più indicati ai "completisti", come spesso accade nei giochi open world, e Cyberpunk 2077 sembra davvero ricco di cose da fare su questo fronte.

Per il resto, ricordiamo che il Night City Wire 5 è stato annunciato proprio oggi per il 19 novembre, proprio la data in cui Cyberpunk 2077 sarebbe dovuto uscire prima del famoso posticipo al 10 dicembre 2020.