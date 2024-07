Telltale mostra nuovi scatti di The Wolf Among Us 2 per celebrare il 20° anniversario dello studio

The Wolf Among Us 2 si sta facendo attendere a lungo, ma quantomeno di tanto in tanto Telltale Games ci offre dei piccoli aggiornamenti sul gioco, confermando che lo sviluppo sta procedendo. Questa volta ha pubblicato un paio di nuovi scatti per allietare il nostro weekend e al tempo stesso festeggiare il ventesimo anniversario dalla fondazione dello studio.

O meglio, della fondazione della Telltale Games originale, nata nel luglio nel 2004 e chiusa nel ottobre del 2018 per bancarotta, salvo poi tornare nel 2019 grazie a LCG Entertainment, che ha acquisito gli asset chiavi della compagnia per poi rilanciarla.