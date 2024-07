Venom è il protagonista del nuovo trailer di Marvel Rivals, vediamolo in azione

A pochi giorni dall'inizio della closed beta di Marvel Rivals , NetEase Games ha pubblicato un trailer che presenta Venom in tutta la sua possenza, mostrandone le brutali abilità di combattimento che potrà utilizzare nell'hero shooter free-to-play per PC e console.

Le abilità da Simbionte

Nel filmato possiamo vederlo arrampicarsi sui muri, eseguire grandi balzi e oscillare tra i palazzi usando i suoi tentacoli da Simbionte, che ovviamente potranno essere usati anche in maniera offensiva per immobilizzare i nemici, strattonarli o colpirli dalla distanza. Una delle sue mosse speciali permette a Venom di tuffarsi nel terreno, per poi emergere per colpire i bersagli circostanti con una sorta di morso gigantesco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Marvel Rivals al momento è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con la data di uscita ancora da confermare, ma sarà possibile provarlo in anticipo grazie alla closed beta in programma per il 24 luglio.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno hero shooter 6v6, dove potremo vestire i panni di alcuni degli eroi e villain più celebri del mondo Marvel. Oltre a Venom, dunque potremo giocare come Spider-Man, Dr. Strange, Hulk, Magneto, Groot, Star-Lord e molti altri ancora, tutti caratterizzati da abilità e poteri differenti e che rispecchiano le loro controparti dei fumetti.