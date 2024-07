Phasmophobia ha un periodo di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PlayStation VR2, il prezzo aumenterà su PC

Gli sviluppatori di Kinetic Games, hanno annunciato la nuova finestra di lancio di Phasmophobia su PS5, Xbox Series X|S e PlayStation VR2, che salvo ulteriori imprevisti sulla tabella di marcia avverrà durante il mese di ottobre di quest'anno.

Si tratta praticamente di un anno rispetto alla precedente periodo di uscita, previsto per l'ottobre del 2023, con gli sviluppatori che erano stati costretti a rimandare il tutto a data da destinarsi anche a causa di un incendio che ha colpito la precedente sede del team di sviluppo, rallentando per forza di cose i lavori sia delle versioni console che di quella PC, attualmente disponibile in early access.