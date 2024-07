Marathon 2: Durandal di Bungie pubblicato gratis su Steam

Dopo Marathon, ora anche Marathon 2 Durandal è stato ripubblicato in forma gratuita su Steam , sotto il nome di Classic Marathon 2. Si tratta nuovamente di una collaborazione tra Bungie e Aleph One Developers, che stanno per completare la serie nel prossimo futuro con Classic Marathon Infinity, di cui vi segnaleremo sicuramente l'uscita.

Un atto d'amore

Per chi non lo sapesse, prima di sviluppare la serie Halo, Bungie era conosciuta per la serie Marathon, pubblicata negli anni '90 su Mac e PC. Il primo capitolo risale al 1994 e correva dietro al successo di DOOM di id Software. Insomma, Marathon è uno di quei giochi che ha contribuito a codificare molte convenzioni e cliché del genere con cui i giocatori hanno familiarità ancora oggi.

Un mare di lava in Marathon 2

L'aggiunta della dicitura "Classic" ai vecchi capitoli ripubblicati si è probabilmente resa necessaria per evitare confusione con il nuovo Marathon, che sarà uno sparatutto live service di nuova generazione, di cui si sa ancora pochissimo.

Il primo Marathon classico è stato ripubblicato gratuitamente su Steam a maggio, mentre Infinity non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Qualche parola la merita anche Aleph One Developers, un team di sviluppatori amatoriali che stava lavorando in autonomia per portare la trilogia Marathon su piattaforme moderne come Steam, per poi ricevere il benestare e il supporto di Bungie. Come il primo capitolo, anche Classic Marathon 2 è mosso dall'Aleph One engine, ossia un motore proprietario che ha consentito di apportare molti miglioramenti ai vecchi giochi, in particolare dal punto di vista grafico. Potete scaricare il gioco da Steam.