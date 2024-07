Il nuovo trailer di Hunter x Hunter: Nen x Impact presenta Feitan e le sua abilità di combattimento

Nonostante la sua bassa statura, Feitan è in grado di mettere in difficoltà gli avversari grazie a suoi rapidi e potenti attacchi con la spada. In particolare, può cogliere di sorpresa i nemici con la tecnica "Trick Umbrella", che può eseguire in tre varianti differenti. Come se non bastasse, la sua abilità "Unforgiven: Pain Packer" aumenta di potenza mano mano che questo personaggio perde HP, consentendogli dunque delle rimonte all'ultimo secondo.

Arc System Works e Bushirod Games hanno presentato un nuovo trailer di Hunter x Hunter: Nen x Impact , il picchiaduro 3D basato sul celebre manga e anime creato dalla penna di Yoshihiro Togashi. Come i precedenti, anche il nuovo presenta uno dei personaggi che saranno disponibili al lancio del gioco. In questo caso si tratta del potente Feitan Portor .

Cos'è Hunter x Hunter: Nen x Impact?

Hunter Hunter: Nen x Impact è un picchiaduro attualmente in sviluppo per PS5, Nintendo Switch e PC (Steam), al momento ancora sprovvisto di una data di ufficia precisa, ma in compenso abbiamo avuto la conferma che il gioco sarà localizzato in italiano per quanto riguarda i test.

Il gioco propone scontri 3v3, dove i giocatori vestono i panni dei personaggi iconici dell'opera, come ad esempio quelli presentati oggi, ma anche Gon, Killua e Hisoka. Durante i combattimenti è possibile cambiare al volo da un personaggio all'altro della propria squadra, eseguire tecniche speciali basate su quelle viste nell'anime e scatenare potentissimi e spettacolari attacchi combinati.

Ovviamente non mancherà la possibilità di giocare in solitaria contro l'IA o di sfidare altri utenti in modalità multiplayer in locale e online. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Hunter x Hunter: Nen x Impact.