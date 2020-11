Tetris diventa un film, prodotto da Apple TV+

Tetris è destinato a diventare un film, con produzione affidata ad Apple TV+ che dovrebbe garantire un livello qualitativo interessante per questa strana iniziativa, che dovrebbe iniziare le riprese a breve.

Non è peraltro la prima volta che si sente parlare di un film di Tetris: già alcuni anni fa era emerso un progetto simile, non sappiamo se collegato in qualche modo a questa nuova iniziativa. All'epoca si parlava addirittura di un budget di 80 milioni di dollari per quella che doveva essere una sorta di trilogia, ma il cui sviluppo si è perso per strada, a quanto pare.

Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo film di Tetris, che dovrebbe chiamarsi semplicemente così, avrà come protagonista Taron Egerton, attore protagonista in Rocketman, vincitore peraltro di un Golden Globe, cosa che certifica il livello interessante di questa nuova produzione.

La pellicola dovrebbe essere diretta da Jon S. Baird, con sceneggiatura affidata a Noah Pink. Si dovrebbe trattare di una sorta di ricostruzione degli eventi che hanno portato alla creazione di quello che fino a un po' di tempo fa era il gioco più venduto e diffuso del mondo.

Creato da Alexey Pajitnov nel periodo di disgregazione della cortina di ferro sovietica, il gioco è poi diventato un fenomeno popolare globale e il film dovrebbe riprendere proprio i momenti dell'affermazione mondiale di Tetris, con Egerton che dovrebbe interpretare Henk Rogers, sviluppatore olandese che si assicurò i diritti di distribuzione del gioco sulle console, attuale presidente della Tetris Company.