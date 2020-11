Star Citizen è gratis fino al 2 dicembre e consente di volare su oltre 100 navi

Star Citizen è tanto famoso quanto misterioso: il simulatore spaziale di Cloud Imperium è da anni in sviluppo e ancora non si vede la fine dei lavori. Però sono migliaia le persone che quotidianamente si riversano sui server di gioco, innamorate di quello che è stato fatto finora. Per questo motivo, nel caso in cui siate curiosi di scoprire in prima persona questo simulatore spaziale, sappiate che è gratis fino al 2 dicembre 2020. Ma non solo, lo sviluppatore darà anche la possibilità di provare più di 100 navi spaziali differenti.

Per provare Star Citizen gratis basta scaricare il gioco da questo indirizzo.

Quella che scaricherete è la versione alpha del gioco, che raccomandiamo di installare su di un SSD. Per la prima volta nella sua storia lo sviluppatore darà modo di provare un così alto numero di navi spaziali gratuitamente, così da invogliarvi a comprare un mezzo nuovo fiammante. Ci sarà modo di provare per la prima volta anche il Crusader Mercury Star Runner, uno nave piuttosto attesa dalla community di videogiocatori.

In questa prova debutterà anche la Babbage Expo Hall dove saranno mostrati i pezzi più moderni e ambiti che la valuta di gioco (non solo) possono comprare.

Sapevate che Star Citizen ha sorpassato agilmente i 316 milioni raccolti attraverso il crowdsourcing?

Lo proverete?