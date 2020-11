Returnal su PS5, un video mostra nuovi sprazzi di gameplay da Housemarque

Returnal, l'esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque, torna a mostrarsi brevemente all'interno di un videodiario degli sviluppatori, dal tono piuttosto generico sul team ma contenente comunque alcuni passaggi interessanti per quanto riguarda il nuovo gioco.

Il primo episodio della serie HouseCast è dunque un'introduzione sul team Housemarque e sulla sua storia, ripercorrendo anche i successi precedenti come Resogun, che accompagnò il lancio di PS4 e il più recente Nex Machina, ma vi possiamo trovare anche qualche frammento di Returnal.

Il gioco in questione è uno sparatutto ad ambientazione fantascientifica che ha dei toni alquanto horror, fondendo peraltro elementi più adventure ad altri puramente action e shooter.

Returnal resta ancora un gioco alquanto misterioso ma anche decisamente interessante: la protagonista è una astronauta che si ritrova a dover combattere varie forme di vita aliene aggressive all'interno di ambientazioni strane e variegate, il tutto caratterizzato da un tono molto oscuro e quasi horror.

Da quanto è possibile vedere, sembra che il gioco consenta uno spostamento in 3D all'interno di ambientazioni aperte, con una sorta di sistema di lock-on sugli obiettivi e la possibilità di correre e schivare gli avversari in maniera simile a quanto visto anche in Nex Machina.

Returnal è attualmente previsto per la prima metà del 2021: in attesa di saperne di più vi lasciamo a questo nuovo video diario con i suoi brevi frammenti sul gioco.