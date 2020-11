Hyrule Warriors: L’era della calamità, il trailer di lancio per Nintendo Switch

Hyrule Warriors: L'era della calamità è disponibile da oggi per Nintendo Switch. Questo attesissimo gioco, nonostante sia molto diverso dal punto di vista ludico, fa da prequel al bellissimo Breath of the Wild raccontando quello che è successo 100 anni prima ad Hyrule. Per celebrare il suo lancio, quindi, la grande N ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio.

Avete letto la nostra recensione di Hyrule Warriors: L'era della calamità?

Un secolo prima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ci fu la Grande Calamità. Hyrule fu immersa nell'oscurità, devastata da una forza malvagia che trasformò il regno per sempre. Mentre in The Legend of Zelda: Breath of the Wild si accenna alla Grande Calamità, i fan non hanno mai potuto sperimentare quello che è successo prima di quell'evento catastrofico... fino ad ora.

I giocatori saranno trasportati al tempo prima che si verificasse la Grande Calamità, partecipando a epiche battaglie sullo sfondo di luoghi memorabili di Hyrule prima che fossero distrutti. Il gioco vede come protagonisti i volti familiari di The Legend of Zelda: Breath of the Wild come Link e Zelda, così come altri personaggi riconoscibili come i quattro Campioni, che saranno giocabili proprio per la prima volta nella serie Hyrule Warriors.

Concentrandosi sull'esecuzione di combo esagerate e abilità speciali, il gameplay in Hyrule Warriors: L'era della calamità è veloce e strategico, perfetto per i giocatori in cerca di un intenso gioco d'azione non-stop che ha un legame diretto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Inoltre, il titolo racconta una storia profonda, che descrive gli eventi, le relazioni e i momenti drammatici della Grande Calamità con dettagli affascinanti.

I possessori di Nintendo Switch possono avere un assaggio dell'azione frenetica del gioco e della storia giocando con la demo gratuita, disponibile su Nintendo eShop. I progressi nella demo si trasferiscono al gioco completo, in modo che i giocatori possano riprendere lì da dove si erano interrotti.