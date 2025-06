The Alters si mostra con il trailer di lancio al PC Gaming Show

Il trailer di lancio di The Alters è stato pubblicato durante il PC Gaming Show, quando mancano ormai pochi giorni al debutto del nuovo, interessante titolo sviluppato da 11 bit studios dopo This War of Mine e Frostpunk.

Carico di atmosfera, grazie al brano di accompagnamento, il video ribadisce i presupposti del survival a base sci-fi, in cui ci troveremo a controllare una squadra di Alters con l'obiettivo di riparare la nostra nave e tornare finalmente casa.

Composto da versioni alternative del protagonista, il gruppo ci vedrà alle prese con visioni differenti e incomprensioni, ma anche con abilità e talenti peculiari che dovremo sfruttare al fine di portare a termine diverse missioni e raccogliere le risorse necessarie.

La meccanica di creazione degli Alters sarà il fulcro di un'esperienza in cui dovremo confrontarci con le tante insidie di un mondo inospitale, pronto a ucciderci se non riusciremo ad abbandonarlo in fretta.