The Crew Motorfest e Mario + Rabbids: Sparks of Hope tra le offerte di GameStop per il Calendario dell'Avvento

Il Calendario dell'Avvento di GameStop continua e anche oggi troviamo delle nuove offerte a tempo limitato su giochi e accessori. In particolare oggi, 8 dicembre, troviamo sconti a tema Ubisoft con titoli come The Crew Motorfest e Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Partiamo da Skull and Bones, che viene proposto nella versione Special Edition al prezzo di 12,98 euro per PS5 e Xbox Series X|S. Dai pirati alle corse su strada, con The Crew Motorfest, disponibile al prezzo di 17,98 euro per console PlayStation e Xbox.