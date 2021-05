The Elder Scrolls 5: nonna Skyrim è diventata un Compagno del gioco con una mod

Grazie ad una mod per la Skyrim Special Edition e Skyrim VR scaricabile su PC, Xbox One e PlayStation 4, Shirley Curry, conosciuta anche come nonna Skyrim, è disponibile sotto forma di Compagno. In questo modo il celebre volto YouTube, che deve la propria notorietà anche grazie al gioco di ruolo di Bethesda, sarà disponibile per tutti coloro che volessero dare una nota di simpatia alle loro avventure.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni utili e scaricare la mod Shirley - A Skyrim Follower.

"Vi seguirà nelle vostre avventure, ma non aspettatevi che porti semplicemente i vostri oggetti," dice la descrizione della mod. "A molta più personalità di tutti gli altri compagni di Skyrim messi assieme. È una grande compagna e un'amica. Ma anche una nonna!".

Nonna Skyrim sarà ufficialmente un personaggio di The Elder Scrolls 6, ma grazie a questa mod potrete cominciare ad utilizzarla anche nel gioco che l'ha resa famosa. Curry ha 84 anni e ha quasi 1 milione di follower su YouTube, che chiama nipoti. E anche per questo motivo è molto ben voluta dalla sua community che apprezza sia il suo modo di fare genuino e gentile.