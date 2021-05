Yakuza 0: la traduzione italiana è disponibile su PC grazie all'impegno di alcuni fan

Grazie all'impegno di Rulesless e del Team Super Game è finalmente disponibile la versione 1.0 della traduzione italiana di Yakuza 0 in versione PC. Il gioco, uscito originariamente a marzo del 2015, è disponibile dall'estate del 2018 su Windows PC. Ci è voluto, quindi, un po' di tempo prima di poter avere il gioco nella nostra lingua, oltretutto grazie all'impegno e alla passione di alcuni appassionati e non in maniera ufficiale.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli della patch, come per esempio il peso, ovvero ben 244MB.

Il team assicura che, nonostante la versione sia la 1.0, lavorerà anche ad ulteriori aggiornamenti della traduzione. Il traduttore ha anche pubblicato un video nel quale si può vedere la patch in azione.