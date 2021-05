Resident Evil Village: la demo di 60 minuti è disponibile, su PC si può resettare il tempo

Capcom ha finalmente pubblicato l'attesa demo di Resident Evil Village su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia. Inizialmente questa versione dimostrativa avrebbe dovuto essere disponibile per sole 24 ore, ma in seguito alle proteste dei fan Capcom ha prolungato ad una settimana la permanenza sui diversi store digitali. Per limitare le scoperte da parte dei giocatori, il publisher giapponese ha deciso di consentire solo 60 minuti di gioco globale, divisi equamente per le due location: il Castello e il Villaggio. Una limitazione che non vale, però, per i giocatori PC che hanno scoperto un modo per resettare il conteggio del tempo.

Mentre gli utenti console e Stadia sono costretti a sottostare alla scelta di Capcom, su PC i giocatori hanno trovato il seguente procedimento per resettare il cronometro: