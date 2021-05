Roblox: un inquietante clown è nascosto nel gioco più amato dai giovani

Per molti non sarà una novità, ma per chi non bazzica Roblox è un qualcosa che non può che destare stupore. All'interno di quello che è senza dubbio uno dei giochi più amati, famosi e giocati da parte dei giovani c'è un easter egg davvero inquietante: il filmato di un pagliaccio in penombra davvero terrorizzante.

Digitando il comando "?Iloveyou?" e "?alwayswatching?" all'interno di Roblox, intatti, è possibile far comparire il video di un uomo con indosso una maschera da clown che si sfrega la faccia e la testa in quello che sembra essere uno scantinato male illuminato.

Sembra la scena di un film horror nel quale il pazzo di turno invia delle minacce agli inconsapevoli protagonisti. Una scena perfetta per un Resident Evil o un qualche altro genere di horror, non certo per uno dei giochi più amati dai giovanissimi. Lo potrete vedere a partire dal minuti 10:37 del seguente filmato.